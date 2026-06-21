竹原市で住宅が全焼する火事があり、住人の親子２人がけがをしました。 ２１日午前１０時４０分ごろ竹原市吉名町で「家が燃えている」などと消防に通報が相次ぎました。 消防車など９台が出動し、火は約１時間後にほぼ消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し隣接する倉庫も焼けました。 この家に住む８５歳の母親と６１歳の息子がやけどをして病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 消防や警