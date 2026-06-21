＜マイヤーLPGAクラシック3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞日本勢最上位でムービングサタデーを迎えた竹田麗央だったが、優勝争いのプレッシャーに揺れた一日でもあった。【連続写真】下半身リードはもう古い？ 竹田麗央の最新フェード打ちを解説首位と3打差の7位タイから出た3日目は、5バーディ・4ボギーの「71」。「前半は自分の感覚的にも良くなかった。後半で切り替えてバーディが