＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。34歳のイ・ミニョン（韓国）がトータル13アンダー・首位に並んだ吉〓マーナ、大出瑞月をプレーオフ（18番パー5）7ホール目で下し、2年ぶり8勝目を果たした。【写真】期待の逸材吉〓マーナのショットは体幹◎首位と7打差で出た最終ラウンドは、9バーディ・ボギーなしの「63」をマ