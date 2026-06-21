◇W杯北中米大会1次リーグF組チュニジア0ー4日本（2026年6月21日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第2戦が20日（日本時間21日）にメキシコ・モンテレイで行われ、チュニジア（FIFAランク45位）は日本（同18位）に0−4で敗れた。2連敗を喫し、1次L敗退が決まった。新監督を迎えたが勝利は遠かった。“ルナール新体制”で臨んだ一戦。大敗したスウェーデン戦からスタメンを3人変更した。前半4