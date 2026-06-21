◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本4-0チュニジア(21日、モンテレイ)日本がグループステージ第2戦でチュニジアに4-0で快勝。この日の解説を務めた元日本代表の本田圭佑選手が試合の流れについてコメントしました。この試合、日本は前半4分に鎌田大地選手がゴールを決め開始早々に先制点。前半31分には上田綺世選手が相手のまたを抜くゴールで2点目を奪いました。後半に入ると10分、日本は最後尾でゆっく