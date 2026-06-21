相撲を取る稽古を再開した大の里（左）＝茨城県大洗町大相撲の二所ノ関部屋は21日、茨城県大洗町でイベントを開き、横綱大の里らが稽古を公開した。名古屋場所（7月12日初日・IGアリーナ）で、左肩痛による2場所連続休場から復活を期す大の里は「出るつもりでいるし、出るからには優勝を目指して頑張りたい」と決意表明した。この日から相撲を取る稽古を再開し、三段目力士と7番取った。左上手を引いて力強い寄りを見せる場面