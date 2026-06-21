「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、21日午後1時（日本時間）にキックオフされ、4対0の快勝となった。FIFAの公式Xが同日、更新され、試合前の日本の国歌斉唱の様子が公開された。【動画】FIFA日本の国歌斉唱の様子を公開Xでは「A historic moment for Japantheir national anthem at the 1,000th @FIFAWorldCup match」（日本にとって歴史的な瞬間1000回目の@FIFAWorldCup試合での国歌