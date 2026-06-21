「オリックス３−５西武」（２１日、京セラドーム）西武が連勝で８カード連続勝ち越し。今季最多で、２０１９年９月２５日以来７年ぶりの貯金１９とした。６月は１２勝３敗となり、７試合を残して早くも月間勝ち越しが決定。さらに４月２８〜３０日の日本ハム戦での負け越しから、１４カード連続負け越しなしとなった。０−０で迎えた四回。１死一、三塁から小島が九里の初球、チェンジアップを捉えて右前に先制適時打を放