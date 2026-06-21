北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）は、日本がチュニジアに４―０で快勝。チュニジアは２連敗で決勝トーナメント進出の可能性が消滅した。チュニジアメディア「ラ・プレス」は「チュニジアがモンテレイで大敗」との見出しを立て、試合の結果を速報。「２戦が終了時点でオランダは勝ち点４で首位。日本と同点ながら得失点差で上回っている。スウェーデンは勝ち点３で３位。チュ