ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÆÁÈÂè£²Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡Ê¥á¥­¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¢£²£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£´¡½£°¤Ç²÷¾¡¡££×ÇÕ¤Ç½é¤á¤Æ£´ÆÀÅÀ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤¬?¹¶·â¤Ø¤ÎÍß?¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾£´Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤¬¡¢£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬ÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æº¸¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯¡£¡Ö¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¡Ë°ì¸ÄÁ°¤Ë¤Ê