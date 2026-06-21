◆ファーム・リーグ巨人３―６中日（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は３―６で中日に敗戦。５連勝とはならなかった。先発のマタは５回３安打無失点の好投で試合をつくった。カウントを有利に進め、６１球で四球は０だった。「久保コーチと取り組んできたことが試合の中で発揮できた。今日のピッチングで自信を持つことができた」と手応え十分の投球だった。打線は初回、初回１死三塁で増田陸が先発・高橋宏斗