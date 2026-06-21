◆パ・リーグオリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）西武が４回に打者一巡１０人の猛攻を見せ、交流戦明け最初の３連戦を２勝１敗のカード勝ち越しで終えた。交流戦前から合わせて、８カード連続の勝ち越しとなった。打線は攻撃前に円陣を組み挑んだ両軍無得点の４回、１死一、三塁からドラ１・小島大河捕手が右前適時打を放ち先制する。２死一、二塁となってからは平沢大河内野手が中前適時打を放ち、“Ｗ大河”