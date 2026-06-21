◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、メンバー唯一の３歳馬で１番人気のエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が写真判定の末、３着。昨年のサウジアラビアロイヤルＣ以来となる重賞２勝目はならなかった。今年の始動戦となった前走・ＮＨＫマイルＣは９着に終わったが、デビュー２戦目でサウジアラビアＲＣを