◆パ・リーグオリックス５―３西武（２１日・京セラドーム大阪）オリックスは首位・西武と３連戦に負け越し、今季最大の６・５ゲーム差に広げられた。通算１５００投球回をクリアした先発・九里が４回に急変。打者１０人で５得点を許し、敗目を喫した。勝てば球団タイ記録の京セラドーム１０連勝だったベテラン右腕。降板後も厳し表情を崩さなかった。５点を追う５回には、杉沢のプロ初本塁打となる２ランなどで３得点。し