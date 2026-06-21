◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアを４―０で下した。日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足ヒールで合わせて先制。前半３１分にＦＷ上田綺世が右足ミドルシュートで２点目を決めた。後半２４分にはＭＦ伊東純也が３点目。同３８分に上田が自身２点目となるチー