なにかとバタバタしがちな休日、5分でできる梅味のうどんはいかがですか？さっぱりしていてジメジメした梅雨の休日におすすめです。色々なバリエーションがあるので、お好みのうどんが見つかるはず。 ▼ 常備食品の納豆と卵を入れて 加熱したうどんに納豆と梅を混ぜて、卵の黄身も加えます。めんつゆなどで味つけすればできあがり。納豆と卵を入れることで、食べごたえもアップしますね。 ▼ しらすたっぷりぶっかけうどん 釜