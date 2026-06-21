◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は日本時間21日の大会10日目、グループE&F第2節の4試合が行われました。F組の日本はチュニジアに4ゴールで快勝。前半早々にMF/FW鎌田大地選手が2試合連発となる先制点を決めると、MF/FW上田綺世選手はW杯初得点を含む2ゴールの活躍を見せました。もう1試合はオランダがスウェーデン相手にゴールラッシュで快勝。F