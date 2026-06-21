◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（21日、東京ドーム）巨人の先発マウンドにあがった井上温大投手が、6回途中無失点での降板となりました。初回の先頭には全球ボールで四球を与えた井上投手。それでも後続を併殺に取るなど、打者3人で抑えます。これを援護すべく、巨人打線は初回から奮起。ダルベック選手のタイムリーで1点を先取しました。援護を受けた井上投手は、3回まで無安打ピッチング。4回には1アウト1、2塁のピンチを招く