「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。試合後、スタジアムでは日本のサポーターが恒例のごみ拾いを行っていたが、外国人にもその輪が広がっていた。Ｗ杯ではもはや恒例となっているサポーターのごみ拾い。初戦のオランダ戦後もダラス・スタジアムのスタンドでゴミを拾う姿が注目され、米ＥＳＰＮなど