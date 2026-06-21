「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）今大会初出場で日本の大勝に貢献した田中碧は「大きな勝ち点３だと思う。ルール上３位までいけるという上では、今日の勝利は非常に大事。自分たちにとってもＷ杯の第２戦で勝てていないのは分かっていたので、そういう意味では大会を通しての勝ち点３も大きいですし、日本代表として改めて自分たちの課題を克服したという意味ではすごく非