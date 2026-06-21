「日本ハム−ソフトバンク」（２１日、エスコンフィールド）ソフトバンク・牧原大成が負傷した。七回の中堅守備で左中間への飛球にダイビングキャッチを試みた際、手首をひねる形となった。トレーナーが駆けつけて球場が騒然となった。一時は自らグラブをつけてプレー続行を志願したがベンチへ。８−０と大量リードしていることもあり、周東と交代となった。