手頃でおいしい「回転寿司」で、迷いがちなどっち派？の3番勝負！人気のネタ、マグロとサーモンならどっちを選ぶ？さらに「イクラvsウニ」の軍艦対決に、サイドメニュー「甘いvsしょっぱい」を、3時のヒロイン・かなで＆餅田コシヒカリが徹底調査します！