◇パ・リーグオリックス3―5西武（2026年6月21日京セラドーム）オリックスは首位西武との直接対決に敗れ、首位とのゲーム差は今季最大の6・5となった。3回まで無安打投球だった九里が4回につかまり、渡部の2ランなど6安打を浴び5点を献上。5回に杉沢のプロ初本塁打となる2ランなどで3点を返したものの、9回1死一、三塁の同点機を生かせなかった。球団記録にあと1としていた九里の京セラドームでの連勝は9でストップ