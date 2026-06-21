◇パ・リーグソフトバンクー日本ハム（2026年6月21日エスコンF）ソフトバンクの牧原大成内野手が8点リードの7回、日本ハム・吉田賢吾捕手の中堅への打球にダイビングキャッチを試みた際、左手を痛めて途中交代した。この日は「5番・中堅」でスタメン出場。7回に先頭の吉田の当たりに対してダイビングキャッチを試みた直後、左手首を押さえてうずくまった。天然芝に引っかかり、左手首に体重が乗っかる形になった。トレ