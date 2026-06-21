政策金利の1％への引き上げ。1％は31年ぶりの高い水準ですが、輸入インフレを抑える円安の是正に効果はあったのでしょうか。【写真で見る】記者会見中の円相場に変化？ 発言の影響を検証物価高に歯止め日銀 政策金利を「1％」へ引き上げ16日、政策金利を1％に引き上げた日銀。大きな目的の一つは、物価高に歯止めをかけることです。日本銀行 植田和男総裁（3月12日 衆・予算委）「過去と比べて為替の変動が物価に影響を及ぼしや