6月22日（月）の『徹子の部屋』に、世界的アルピニスト・野口健さんを父に持つ登山家・野口絵子さんが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！父と同じ道を歩み、20代にしてヒマラヤの6000メートル級の山々を3つ制覇した絵子さん。番組では、15歳ですでにキリマンジャロ登頂に成功したときの映像などを観ながら、いかに登山の世界が過酷かを父から教わったという裏話を語る。そんな絵子さんは今年、「第58回ミス日本コ