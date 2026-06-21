北中米ワールドカップ（W杯）の開催都市の一つであるメキシコ・モンテレイの公式X（旧Twitter）アカウント「FIFA World Cup 26 Monterrey」が、日本サッカー協会（JFA）の名誉総裁を務める高円宮妃久子殿下が日本対チュニジア戦を現地で観戦されたことを伝えた。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンなら