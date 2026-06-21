森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４―０で大勝し、今大会初勝利を挙げた。開始４分で鎌田大地（クリスタル・パレス）が先制点を挙げたのを皮切りに、31分に上田綺世（フェイエノールト）、69分に伊東純也（ゲンク）、83分に上田が得点。日本のW杯１試合最多得点記録を更新する圧巻のゴールラッシュを披露した。