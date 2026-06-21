北中米ワールドカップで現地６月20日、グループＦ第２節の２試合が行なわれた。オランダ対スウェーデンは、オランダが５−１で完勝を収める。チュニジア対日本は、日本が４−０で快勝した。この結果、オランダと日本が勝点４、得失点差も４で並び、総得点で上回るオランダが１位、日本が２位。勝点３のスウェーデンが３位で、２連敗のチュニジアはグループステージ敗退が決まった。 グループＦ／ここまでの結果と今後の