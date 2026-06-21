日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアとメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦し、４−０の勝利を収めた。この一戦で69分にチーム３点目を決めたのがシャドーで先発した伊東純也だ。ボランチの田中碧の縦パスをCF上田綺世がワンタッチで後方に送ると、反応した伊東が抜け出して、GKとの１対１を制した。伊東はそのゴールシーンを振り返る。「碧から綺世に良いパスが入った