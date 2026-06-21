日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。鎌田大地の得点を皮切りに、上田綺世の２発や伊東純也のゴールで４−０の勝利を収めた。右ウイングバックで先発した堂安律は、試合後のフラッシュインタビューで以下のようにチュニジア戦を振り返った。「第１戦に続いて守備に追われる時間は多かったですけど、攻撃は自分的には満足していないです。攻撃で“違い”は作