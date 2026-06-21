【写真】向井康二が“マッサマン”姿で登場、豪華なデコレーションケーキにも注目 Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、“マッサマン”姿で、バースデーケーキを手にした写真を公開した。 ■向井康二“マッサマン”が誕生日を祝う この日の向井は、フジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』』の企画で、向井が扮するヒーロー・マッサマンの姿で登場。