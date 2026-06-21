卓球の国際大会「WTTコンテンダーリュブリャナ」は21日、スロベニア・リュブリャナで女子シングルスの準決勝が行われる。世界ランキング3位の張本美和（木下グループ）は同12位の早田ひな（日本生命）と対戦する。今大会ダブルスでペアを組み、WTTシリーズ2度目の優勝を成し遂げた張本美と早田。日本のダブルエースがシングルスでは決勝進出をかけて直接対決する。 ■大藤・横井ペアを下しダブルス制覇