河合さんを守るために、過去にトラウマを抱えたアオハルはついに立ち上がる!?【漫画】本作を読む初恋の相手から陰で「キモい」と言われた過去を引きずり、自分に自信を持てずに生きてきた25歳の青年・青井春樹。見た目で判断されることに傷つき、「どうせ認めてもらえない」と心を閉ざしていた彼が、一歩踏み出すまでを描いた作品が『アオハルがはじまる』だ。今回は、本作を手掛けた夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんに、キャラクタ