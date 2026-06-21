中国メディアの環球時報によると、米CNBCはこのほど、「中国人は今回、サッカーのワールドカップ（W杯）をこれまでとは異なる方法で観戦している」とする記事を掲載した。記事はまず、「中国の消費者にとって、外出先でサッカーW杯の試合を観戦するために持ち運び可能な小型テレビを購入していた時代はとうに過ぎ去った。その代わりにスマートフォンを取り出すだけで済む」とし、「私たちはほとんどスマホで観戦していて、テレビ観