24日に浦和競馬場でさきたま杯（Jpn1・ダート1400メートル、12頭立て）が行われる。兵庫からはトップジョッキー・吉村智洋（41）を背にサトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）が8枠12番で参戦予定。好メンバーがそろったが、近走の充実ぶりからチャンスは大いにありそうだ。5日の向暑特別（A1、ダート1400メートル、10頭立て）では万全の調整で9馬身差の圧勝。前々走の重賞・兵庫大賞典では右前と左トモを落鉄しなが