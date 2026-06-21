▽アルゼンチン―オーストリア（日本時間23日午前2時・ダラス）ともに白星発進した。前回王者アルゼンチンはメッシが初戦で3得点と絶好調で、攻撃の破壊力で上回りそうだ。オーストリアは組織的に守り、速攻で相手を脅かしたい。▽フランス―イラク（日本時間23日午前6時・フィラデルフィア）フランスは初戦2得点のエムバペを中心に圧倒的な攻撃力を誇り、デンベレやオリセは大会初ゴールを狙う。劣勢が予想されるイラクはGKジ