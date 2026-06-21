大相撲の横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）が21日、茨城県大洗町で行われた部屋合宿の公開稽古で三段目力士と7番取った。午前10時過ぎに1600人の拍手で迎えられるとしこやストレッチなどで体をほぐし、三段目の藤宗と7番連続で取って6勝1敗。久しぶりの実戦稽古とあり、立ち合いの当たりなどは加減していたが、痛めた左は上手やおっつけなどを試み「動いてはきているので、徐々に仕上げて精度を上げていきたい」と前向きに振り