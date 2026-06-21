「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時から行われ、日本が4-0で勝利した。試合後、東京・渋谷スクランブル交差点は多くの人で混雑した。中には交差点中央で騒ぎ立てる人もいて、警視庁の“DJポリス”が絶叫して注意を呼びかけた。【写真】大混乱！混雑する渋谷スクランブル交差点この日は日曜昼の試合とあって、渋谷ではパブリックビューイングや関連イベントが多く催