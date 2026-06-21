ゴルフのニチレイレディースは２１日、千葉県の袖ヶ浦ＣＣ新袖（パー７２）で最終ラウンドが行われ、イ・ミニョン（３４）（韓国）が通算１３アンダーで並んだ大出瑞月、吉崎マーナとのプレーオフを７ホール目で制して、２年ぶりのツアー通算８勝目を飾った。優勝賞金は１８００万円。２４位タイで出たイ・ミニョンは、この日９バーディー、ノーボギーで１３アンダーとした。２４位タイからの逆転優勝は、３日間大会では過去の