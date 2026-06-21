お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。コンビで経験した「地獄のような」現場を明かす場面があった。この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。モデルとしても活動している箭内だが、大吉は「『Seventeen』だったら、あれやるの？ガールズコレクションみたいな」と質問すると、箭内は「そうですね、ありますね」と応じた。