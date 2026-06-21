今回、日銀は「政策金利」を0.75％から1.0％に引き上げました。この決定の背景には「物価高を抑えたい」、でも「景気を悪化させたくない」という大きなジレンマがありました。【写真で見る】金利1.0%へ引き上げ背景にあるジレンマとは政策金利1.0%へ引き上げ 経済動かす「アクセル」と「ブレーキ」そもそも「政策金利」とは「銀行同士がお金を貸し借りするときの金利」のことです。私たちが銀行から借金するときの利息に