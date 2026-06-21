FIFAワールドカップ2026、日本代表は20日（日本時間21日）メキシコのモンテレイ・スタジアムでチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。日本はこれで勝ち点4となり、チュニジアはグループステージ敗退となった。この試合で、FW上田綺世選手は2ゴールの活躍で、チームの勝利を大きく引き寄せた。上田選手にとっては2度目のワールドカップで、待望のワールドカップ初ゴールとなった。試合後のインタビューで上田選手は、「前回の大会