夏野菜の代表格「トマト」は、甘味やうま味が濃く、在感のある副菜が手軽にできるのが魅力。そんなトマトを使った副菜「トマトとミョウガのサラダ」と「トマトとアボカドのハニーマスタードサラダ」のレシピを紹介します。教えてくれるのは、予約のとれない人気日本料理店「賛否両論」店主の笠原将弘さんです。香味野菜の香りをまとわせてトマトをランクアップミョウガとの組み合わせで、暑さで食欲が落ちやすい時季もさっぱりおい