チュニジアに4-0圧勝に驚く韓国メディアサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。韓国メディアからは、2試合で合計2得点に終わっている自国の現状と比較する声が上がっている。前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集の中にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。日本は開始早々から試合の主導権を握った