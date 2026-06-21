1.落ち込んでいるときに寄り添ってくれる 嫌なことがあった日や気分が沈んでいるとき、猫がそっと近くに来てくれるだけで気持ちが落ち着くことがあります。普段はマイペースな猫でも、飼い主の様子の変化を感じ取っているように見える瞬間もあるでしょう。 何も言わず隣に座ったり、静かに体をくっつけてきたりすると、「ひとりじゃない」と感じる人も多いはず。涙を流しているときに近くへ来てくれた経験を