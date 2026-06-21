初戦のドローから切り替え、4-0でチュニジアを圧倒したサッカー日本代表は現地時間6月20日、メキシコのモンテレイで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利を収めた。試合後、森保一監督はチームを支えるDF長友佑都たちの働きについて「経験ある選手たちがW杯とは、ということを経験を持って伝えてくれている。我々の強みかなと思っています」と語った。初戦の