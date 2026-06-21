日本がチュニジアに4-0で勝利サッカー日本代表は現地時間6月20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0の大勝を収めた。米スポーツ専門局「ESPN」は、日本が「優勝候補にふさわしい圧倒的強さを見せつけた」と称賛している。W杯通算1000試合目となるメモリアルゲームに臨んだ日本は、前半4分にMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制ゴールを奪う。同31分にFW