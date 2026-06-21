「2016ミス・インターナショナル日本代表」の経歴を持つTBSの山形純菜アナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新。この日、32歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】キュートな笑顔が素敵です 「今日で32歳になりました！」と投稿。「お祝い＆メッセージをくれた皆さま本当にありがとうございます」と感謝を記し、バースデーケーキを前に笑みを浮かべる写真を添え