「この興奮とアドレナリンは他にない。ワールドカップ中毒になる」日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ（W杯）第2戦でチュニジアと対戦し、4-0で下した。この試合で出番はなかったものの、ベンチからチームを支えた長友佑都は、鬼門とされた第2戦の勝利に「僕自身も『5度目の正直』だった。まず1段階を突破できてよかった」と手応えを口にした。試合前